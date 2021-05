Covid | Ue firma contratto con BioNTech-Pfizer per 1 | 8 mld dosi in 2021-23

(Di giovedì 20 maggio 2021) Bruxelles, 20 mag. (Adnkronos Salute) - La Commissione Europea hato il terzoconper la fornitura di 1,8 miliardi didi vaccino anti-nel-23 agli Stati membri. Si tratta di 900 milioni didel vaccino attuale, oppure di un vaccino adattato alle varianti, più un'opzione per altri 900 mln.

20 MAG - "Il summit G20 sulla salute che si tiene domani a Roma deve essere l'occasione di imprimere una svolta nell'equo e universale accesso ai vaccini anti-Covid, oggi è limitato dai brevetti, perc ...
La Commissione Europea guidata da Usrula von der Leyen ha firmato il terzo contratto con Pfizer e BioNTech per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi del vaccino anti Covid, elaborato con la tecnologia ...