Covid: Briatore, 'tampone per la Sardegna? Giustissimo, per isola è necessario' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Il tampone o il certificato vaccinale per andare in Sardegna anche se ora è zona 'gialla'? "Io sono assolutamente d'accordo, lo trovo Giustissimo. Per controllare gli accessi di un'isola e tenere sotto controllo il Covid, trovo sacrosanto che venga richiesto un tampone oppure il certificato vaccinale. Dal punto di vista del turismo non c'è alcun impatto". A dirlo all'Adnkronos è Flavio Briatore che in un'intervista commenta così la 'linea dura' della regione sulle misure per l'accesso in Sardegna, che da lunedì è diventata zona gialla. "Io sono andato a Dubai e ho fatto il tampone, sono andato e tornato dalla Turchia e ho fatto il tampone. Ormai il tampone non è più una cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Ilo il certificato vaccinale per andare inanche se ora è zona 'gialla'? "Io sono assolutamente d'accordo, lo trovo. Per controllare gli accessi di un'e tenere sotto controllo il, trovo sacrosanto che venga richiesto unoppure il certificato vaccinale. Dal punto di vista del turismo non c'è alcun impatto". A dirlo all'Adnkronos è Flavioche in un'intervista commenta così la 'linea dura' della regione sulle misure per l'accesso in, che da lunedì è diventata zona gialla. "Io sono andato a Dubai e ho fatto il, sono andato e tornato dalla Turchia e ho fatto il. Ormai ilnon è più una cosa ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Briatore, 'tampone per la Sardegna? Giustissimo, per isola è necessario'... - AlbertoPoloni5 : Effetti collaterali dopo la prima dose AZ Ieri sera applausi a scena aperta per Scanzi che fulminava Bardi reo di v… - ItalianoMedio5 : @DSantanche Anima bella hai ospitato il ricco Briatore col covid hai esperienza accogli qualche bisognoso nel tuo v… - WendellGee1985 : @Gigadesires @PersilQ Se si è fermato a Briatore, Trump e Berlusconi che sono usciti indenni dal Covid, direi che n… - achene_paolo : RT @laperlaneranera: Curato subito il Covid senza attesa in casa? Cure non miracolose ma mirate per VIP Trump 3 gg Berlusconi 7 gg Boris Jo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Briatore Naomi Campbell a 51 anni è mamma per la prima volta Ma diede forfait all'ultimo, adducendo come motivo le difficoltà di viaggiare ai tempi del Covid. ... E tra i suoi amori celebri c'è un italiano: Flavio Briatore. Prima, il bassista degli U2 Adam ...

Lele Mora: 'Discoteche trattate malissimo, bene che riaprano' Ho gestito il 'Billionaire' con Flavio Briatore e l''Hollywood' di Milano, so bene cosa abbia ... "Personalmente - aggiunge " ritengo che il Covid sia come tutte le altre influenze, ma il vaccino lo ...

Covid, Briatore: "Tampone per Sardegna? Giustissimo, per isola è necessario" Adnkronos Covid: Briatore, 'tampone per la Sardegna? Giustissimo, per isola è necessario' Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Il tampone o il certificato vaccinale per andare in Sardegna anche se ora è zona 'gialla'? "Io sono assolutamente d'accordo, lo trovo giustissimo. Per controllare gli acces ...

Il presidente della Repubblica in visita a una scuola della Capitale ha asserito che “il Covid ci ha ricordato che siamo tutti uguali, persone umane e che l’uguaglianza è il fondamento dei diritti tra tutti i cittadini”. Concetto nobile ed assiomatico che ha ricevuto i ...

Ma diede forfait all'ultimo, adducendo come motivo le difficoltà di viaggiare ai tempi del. ... E tra i suoi amori celebri c'è un italiano: Flavio. Prima, il bassista degli U2 Adam ...Ho gestito il 'Billionaire' con Flavioe l''Hollywood' di Milano, so bene cosa abbia ... "Personalmente - aggiunge " ritengo che ilsia come tutte le altre influenze, ma il vaccino lo ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Il tampone o il certificato vaccinale per andare in Sardegna anche se ora è zona 'gialla'? "Io sono assolutamente d'accordo, lo trovo giustissimo. Per controllare gli acces ...ha asserito che “il Covid ci ha ricordato che siamo tutti uguali, persone umane e che l’uguaglianza è il fondamento dei diritti tra tutti i cittadini”. Concetto nobile ed assiomatico che ha ricevuto i ...