Coronavirus | i dati – 5 741 contagi in 24 ore con 251mila tamponi | il tasso di positività è al 2 | 28% Le nuove vittime sono 164

(Di giovedì 20 maggio 2021)5.741 i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Italia, oltre duecento in più di quelli di ieri (5.506). Il totale tocca quota 4.178.261 dall’inizio della pandemia.invece 251.037 i test, framolecolari e antigenici rapidi, analizzati nello stesso arco di tempo, per undiche sale al 2,28%. I nuovi decessi164 (+15 rispetto a ieri). Calano di 99 unità invece i posti letto occupati nelle terapie intensive, che diventano 1.544 (erano 1.643) con 69 nuovi ingressi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il bollettino della regione sulla pandemia di. Non si registrano morti da ieri Sono 47 i nuovi contagi diin Sardegna secondo idel bollettino di oggi, 20 maggio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 4.534 tamponi. I pazienti attualmente ricoverati ...E' quanto rende noto la struttura commissariale all'emergenza, guidata dal generale ... Secondo 'Our World in Data', che tiene conto deiaggiornati al 19 maggio dei 30 Paesi più grandi ...Sono 5.741 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.506 . Sono invece ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.741 nuovi casi di coronavirus a fronte di 251.037 tamponi effettuati (mercoledì i contagi erano ...