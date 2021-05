Come prevenire le carie nei bambini (Di giovedì 20 maggio 2021) Un nuovo studio offre una strategia per interrompere il biofilm, prendendo di mira le interazioni batteriche del lievito che rendono poi le placche ECC intrattabili. A differenza di alcuni trattamenti attuali per ecc, che utilizzano agenti antimicrobici che possono avere effetti off-target, danneggiando tessuti sani, questo trattamento utilizza un enzima specifico per i legami esistenti tra i microbi. “Abbiamo pensato che questo potesse essere un nuovo modo di affrontare il problema degli ECC che sarebbero intervenuti nell’interazione sinergica tra batteri e lieviti” afferma Geelsu Hwang, assistente professore di Penn Dental Medicine e autore senior dello studio, pubblicato sulla rivista mBio. “Questo ci offre un altro strumento per interrompere questo biofilm virulento.” Il lavoro si basa sui risultati di un articolo del 2017 di Hwang e colleghi, tra cui Hyun (Michel) Koo di ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Un nuovo studio offre una strategia per interrompere il biofilm, prendendo di mira le interazioni batteriche del lievito che rendono poi le placche ECC intrattabili. A differenza di alcuni trattamenti attuali per ecc, che utilizzano agenti antimicrobici che possono avere effetti off-target, danneggiando tessuti sani, questo trattamento utilizza un enzima specifico per i legami esistenti tra i microbi. “Abbiamo pensato che questo potesse essere un nuovo modo di affrontare il problema degli ECC che sarebbero intervenuti nell’interazione sinergica tra batteri e lieviti” afferma Geelsu Hwang, assistente professore di Penn Dental Medicine e autore senior dello studio, pubblicato sulla rivista mBio. “Questo ci offre un altro strumento per interrompere questo biofilm virulento.” Il lavoro si basa sui risultati di un articolo del 2017 di Hwang e colleghi, tra cui Hyun (Michel) Koo di ...

