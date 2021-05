Canoa velocità, Qualificazioni olimpiche Barnaul 2021: azzurri tutti in finale (Di giovedì 20 maggio 2021) Prosegue la corsa ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per la Canoa velocità italiana. tutti gli azzurri impegnati a Barnaul, in Russia, nell’ultima finestra di qualificazione accedono alla finale. Proprio le finali di venerdì assegneranno ai vincitori di ciascuna prova le ultime sei carte olimpiche in palio. Sulle acque siberiane, Carlo Tacchini conduce la gara del C1 1000 metri e stacca il pass diretto per l’atto conclusivo con il tempo di 4.09.207. Andrea Schera nel K1 1000 metri fa segnare addirittura il miglior crono assoluto delle batterie, con un meraviglioso 3.35.171. Infine, Agata Fantini, dopo aver chiuso al quarto posto la sua batteria (2.00.542) ha poi ottenuto il miglior tempo delle semifinali in 1.52.838 bel K1 500 accedendo così all’atto conclusivo. ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Prosegue la corsa ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per laitaliana.gliimpegnati a, in Russia, nell’ultima finestra di qualificazione accedono alla. Proprio le finali di venerdì assegneranno ai vincitori di ciascuna prova le ultime sei cartein palio. Sulle acque siberiane, Carlo Tacchini conduce la gara del C1 1000 metri e stacca il pass diretto per l’atto conclusivo con il tempo di 4.09.207. Andrea Schera nel K1 1000 metri fa segnare addirittura il miglior crono assoluto delle batterie, con un meraviglioso 3.35.171. Infine, Agata Fantini, dopo aver chiuso al quarto posto la sua batteria (2.00.542) ha poi ottenuto il miglior tempo delle semifinali in 1.52.838 bel K1 500 accedendo così all’atto conclusivo. ...

