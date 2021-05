Campo di calcio Conca D’oro, progetto per la riqualificazione verso il finanziamento (Di giovedì 20 maggio 2021) “Credo di poter affermare con ragionevole ottimismo che verrà inserito nei prossimi programmi di finanziamento di opere pubbliche destinati ai Comuni siciliani, il progetto per la riqualificazione del Campo di calcio Conca D’oro”. Lo fa sapere in una nota il deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione parlamentare Attività Produttive Mario Caputo, a seguito dell’incontro con il Presidente della Regione Nello Musumeci, avvenuto lo scorso 29 aprile. Nel corso del vertice, tra i temi affrontati, si è discusso della possibilità di finanziare i lavori per riqualificare e rendere più funzionale il Campo di calcio monrealese. L’Argomento era stato già oggetto di discussione, durante la fase di esame della manovra ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 20 maggio 2021) “Credo di poter affermare con ragionevole ottimismo che verrà inserito nei prossimi programmi didi opere pubbliche destinati ai Comuni siciliani, ilper ladeldi”. Lo fa sapere in una nota il deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione parlamentare Attività Produttive Mario Caputo, a seguito dell’incontro con il Presidente della Regione Nello Musumeci, avvenuto lo scorso 29 aprile. Nel corso del vertice, tra i temi affrontati, si è discusso della possibilità di finanziare i lavori per riqualificare e rendere più funzionale ildimonrealese. L’Argomento era stato già oggetto di discussione, durante la fase di esame della manovra ...

