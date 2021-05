Calciomercato, colpo Milinkovic-Savic | Perché è il profilo ideale per Juventus e Inter (Di giovedì 20 maggio 2021) Il nome di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe far scatenare attorno a sé un accesso duello sul Calciomercato tra Inter e Juventus. I motivi per cui sarebbe perfetto nel centrocampo di entrambe… L'articolo Calciomercato, colpo Milinkovic-Savic Perché è il profilo ideale per Juventus e Inter è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Il nome di Sergejpotrebbe far scatenare attorno a sé un accesso duello sultra. I motivi per cui sarebbe perfetto nel centrocampo di entrambe… L'articoloè ilperè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Giacomobacci2 : RT @sa_cantone: Si intensificano i contatti per #ilicic: il giocatore avrebbe dato il suo ok per il trasferimento al #Milan. Il club decide… - infoitsport : Calciomercato Milan, colpo Giroud | Doppia concorrenza italiana - BasicTwuuuitter : RT @sa_cantone: Si intensificano i contatti per #ilicic: il giocatore avrebbe dato il suo ok per il trasferimento al #Milan. Il club decide… - lagrincon : RT @sa_cantone: Si intensificano i contatti per #ilicic: il giocatore avrebbe dato il suo ok per il trasferimento al #Milan. Il club decide… - GiovaAlbanese : Massimiliano #Notari, ex Mantova e Milan, reduce dall'esperienza nel Monaco, è il nuovo capo dell'Area Scouting del… -