Buffon | cerco proposta folle | voglio sognare ancora

"Finire in questo modo è qualcosa che mi inorgoglisce. Juve, tifosi, presidente, compagni e allenatore saranno sempre parte della mia vita. Tutte le cose alla fine devono finire, ho 43 anni e dovevo ...

Gigiconferma l'intenzione di lasciare la Juve ma rilancia l'idea di continuare a giocare. "Ho avuto tanti contatti e proposte, quella che riterrò stimolante e più folle di me la sceglierò . ...... a parlare di calcio, la mia passione chedi coltivare al meglio e che affianca la mia ... Il suo idolo? "Che domande! Gigi, anche perché io sono juventino sfegatato". Marco Azzolini Marco ...Gara tirata: i bianconeri soffrono nel 1° tempo l’Atalanta ma vincono per la 14ª volta il trofeo con una ripresa di qualità. Buffon portato in trionfo. E domenica l’attacco al quarto posto Champions ...La Juventus di Andrea Pirlo cerca e trova, davanti al pubblico dopo sette mesi, il suo secondo trofeo stagionale. I bianconeri si impongono 2-1 sull'Atalanta a Reggio Emilia, dove a gennaio ...