Blitz a Tor Bella Monaca, il cane antidroga fiuta 800g di cocaina: in manette una 53enne (Di giovedì 20 maggio 2021) Contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti nel quartiere Tor Bella Monaca da parte degli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso. Spaccio a Tor Bella Monaca Via dell'Archeologia e via San Biagio Platani sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori. In particolare nel corso di un controllo accurato di uno stabile, in un vano ascensore, il cane Whoom ha fiutato alcune buste al cui interno sono stati rinvenuti 800 gr. di cocaina. In via San Biagio Platani invece, i poliziotti hanno intercettato due scambi, involucro banconote effettuati da una donna, con due distinte persone rispettivamente a bordo di una vettura e di uno scooter. Sottoposta a controllo, la 53enne è stata trovata in possesso di 40 euro in contanti e 2,50 ...

