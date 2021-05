Barbara D’Urso, gli scatti di Oggi: in compagnia di amici e del presunto fidanzato? (Di giovedì 20 maggio 2021) Da quanto immortalato dal settimanale Oggi e dichiarato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, Barbara D’Urso non sarebbe affatto single. Da sempre molto riservata riguardo la sua vita privata, la conduttrice di Domenica Live si è sempre dichiarata libera. Le ultime rivelazioni, però, la vedrebbero impegnata con Francesco Zangrillo. LA CONDUTTRICE HA IL CUORE L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Da quanto immortalato dal settimanalee dichiarato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000,non sarebbe affatto single. Da sempre molto riservata riguardo la sua vita privata, la conduttrice di Domenica Live si è sempre dichiarata libera. Le ultime rivelazioni, però, la vedrebbero impegnata con Francesco Zangrillo. LA CONDUTTRICE HA IL CUORE L'articolo

Advertising

giovannistellaa : Ma davvero ci sono persone che vanno contro la #ddlZan, ma dai riprendetevi e come quando Barbara D'urso disse a Bocielli di guardare. - LorenzoSordi : #mettereInsieme tanti coglioni in un unico luogo riesce solo a Barbara D’Urso. E a Matteo Renzi. Ecco, anche oggi… - JuventusJay : @giampdisan Ok teniamoci i quinti posti allora. Chi capisce di calcio sa chi sarebbe il miglior allenatore per la j… - anitablanco3 : @evagiovannini @repubblica @concitadeg Queste lettere pilotate son ridicole ?????? se il signore esiste domani arriva… - kenzandre : @matteorenzi Prossima tappa Barbara D'Urso? -