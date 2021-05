ATP Lione 2021, Jannik Sinner rimontato e battuto negli ottavi da Arthur Rinderknech (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi, giovedì 20 maggio, il torneo degli Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Lione, in Francia, vede giocarsi gli ultimi cinque incontri del secondo turno del tabellone principale di singolare maschile. Nell’ultimo dei match odierni l’azzurro Jannik Sinner, numero 6 del seeding, perde contro il lucky loser transalpino Arthur Rinderknech, vincente in rimonta per 6-7 (7) 6-2 7-5 dopo una battaglia lunga due ore e 34 minuti. Domani ai quarti per il francese la sfida con il britannico Cameron Norrie. Nel primo set il primo a scappare in avanti è il transalpino, capace di operare il break a quindici nel quarto game. Sinner resta in scia e nel settimo gioco trova il controbreak alla terza ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi, giovedì 20 maggio, il torneo degli Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyondi tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Francia, vede giocarsi gli ultimi cinque incontri del secondo turno del tabellone principale di singolare maschile. Nell’ultimo dei match odierni l’azzurro, numero 6 del seeding, perde contro il lucky loser transalpino, vincente in rimonta per 6-7 (7) 6-2 7-5 dopo una battaglia lunga due ore e 34 minuti. Domani ai quarti per il francese la sfida con il britannico Cameron Norrie. Nel primo set il primo a scappare in avanti è il transalpino, capace di operare il break a quindici nel quarto game.resta in scia e nel settimo gioco trova il controbreak alla terza ...

