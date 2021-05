Apple | gesti e sguardo per controllare i dispositivi Nuove funzioni accessibilitàHDblog it

(Di giovedì 20 maggio 2021) Gli aggiornamenti software saranno rilasciati entro la fine dell’anno. Annunciato anche un nuovo servizio di assistenza che permette di comunicare con la lingua dei segni negli Stati Uniti e nel…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

iNicc0lo : Apple: gesti e sguardo per controllare i dispositivi. Nuove funzioni accessibilità - HDblog : Apple: gesti e sguardo per controllare i dispositivi. Nuove funzioni accessibilità -

Ultime Notizie dalla rete : Apple gesti

Per esempio, è stato sviluppato un algoritmo che consente il controllo diWatch con alcune semplicidella mano come il pizzico o lo stringere il pugno.afferma che l'accelerometro e ...AssistiveTouch utilizza i sensori di movimento diWatch (giroscopio e accelerometro), il sensore ottico per il rilevamento della frequenza cardiaca e appositi algoritmi di intelligenza ...Gli aggiornamenti software saranno rilasciati entro la fine dell'anno. Annunciato anche un nuovo servizio di assistenza che permette di comunicare con la lingua dei segni negli Stati Uniti e nel Regno ...Una nuova tecnologia di accessibilità consentirà presto di controllare Apple Watch coi gesti delle mani. Tipo Minority Report.