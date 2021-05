Yara | i legali di Bossetti chiedono di riesaminare i reperti | la Corte si riserva la decisione La Procura | ' Sono scartini'

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La difesa di , condannato in via definitiva per l'omicidio di , ha chiesto ai giudici dellad'Assise di Bergamo di poter esaminare iche hanno portato alla sentenza di condanna: i ...

... ha detto uno dei suoi, Paolo Camporini, al suo arrivo in tribunale a Bergamo. 'Chiede sia ...Gambirasio era scomparsa da Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo il 26 novembre del 2010 e ...scomparve il 26 novembre del 2010 mentre stava andando in palestra, a Brembate di Sopra e ... quella che tra 23mila campioni risultò essere di Bossetti perché, come ammesso dagli stessi, "...I difensori contestano la prova del Dna e vogliono analizzare dei reperti per chiedere la revisione del processo ...La difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha chiesto ai giudici della Corte d'Assise di Bergamo di poter esaminare i reperti ...