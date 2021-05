WTA Parma 2021 | Gauff elimina Giorgi Errani e Martic ai quarti Eliminata Di Giuseppe

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Si sono appena conclusi i match odierni del WTA di. Giornata complicatissima in casa Italia vista l’zione sia di Camilache di Martina Di. Ad onor del vero entrambe partivano nettamente sfavorite e avrebbero avuto bisogno di una partita perfetta per superare rispettivamente Corie Qiang Wang ma così non è stato. La marchigiana si è arresa in poco più di un’ora alla statunitense che si è imposta col punteggio di 6-2 6-3. Per quanto concerne, invece, la 30enne nativa di Roma ha alzato bandiera bianca, non senza lottare, contro la cinese che ha trionfato con un doppio 6-4. Unica nota lieta per i colori nostrani il passaggio del turno di Sarache ha sfruttato il ritiro della spagnola Sara Sorribes Tormo sul punteggio di 4-6 ...