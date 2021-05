Venerdì 4 giugno uscirà “Originali”, il nuovo album dei Sottotono (Di mercoledì 19 maggio 2021) , che segna il grande ritorno insieme sulla scena musicale del duo formato da Big Fish e Tormento, a vent’anni dall’ultimo lavoro in studio. Da oggi è possibile preordinare le versioni CD e LP dell’album, la speciale edizione CD e LP autografati in esclusiva su Amazon e la versione in tiratura limitata del vinile blu. Il nuovo disco comprende tredici tracce: sei inediti e sette fra i brani di grande successo dei Sottotono, riarrangiati e rivisitati insieme a numerosi e prestigiosi esponenti del panorama musicale, che con grande entusiasmo hanno preso parte al nuovo progetto con diversi contributi speciali. Colleghi e amici le cui carriere hanno incrociato più volte quella di Big Fish e Tormento, come Tiziano Ferro, Guè Pequeno, Marracash, Fabri Fibra, Emis Killa e Jake La Furia, oltre a esponenti della scena urban ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) , che segna il grande ritorno insieme sulla scena musicale del duo formato da Big Fish e Tormento, a vent’anni dall’ultimo lavoro in studio. Da oggi è possibile preordinare le versioni CD e LP dell’, la speciale edizione CD e LP autografati in esclusiva su Amazon e la versione in tiratura limitata del vinile blu. Ildisco comprende tredici tracce: sei inediti e sette fra i brani di grande successo dei, riarrangiati e rivisitati insieme a numerosi e prestigiosi esponenti del panorama musicale, che con grande entusiasmo hanno preso parte alprogetto con diversi contributi speciali. Colleghi e amici le cui carriere hanno incrociato più volte quella di Big Fish e Tormento, come Tiziano Ferro, Guè Pequeno, Marracash, Fabri Fibra, Emis Killa e Jake La Furia, oltre a esponenti della scena urban ...

