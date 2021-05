(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - Con una nota del 25 febbraio 2021, la Direzione generale dello Spettacolo ha segnalato "le criticità emerse" al Segretariato Generale, che con successiva nota dell'8 marzo 2021 haal ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, servizi ispettivi di finanza pubblica, "una verifica ispettiva presso l'Associazionedi, finalizzata ad accertare la regolarità dellaamministrativa e contabile e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte della suddetta Associazione". In tal senso, "per le vie brevi", il Mef ha dato "assicurazioni ai fini della verifica richiesta". La situazione descritta, conclude la nota dell'ufficio legislativo del Mic, "è pertanto monitorata dalla Direzione generale Spettacolo, nei ...

Advertising

MiC_Italia : Estate, il ministro @dariofrance: «20 milioni di euro per cinema, teatro e spettacoli all’aperto. Con la ripartenza… - TV7Benevento : Teatro: Mic, 'chiesto a Corte dei Conti di valutare ipotesi danno erariale gestione Teatro di Roma' (3)... - TV7Benevento : Teatro: Mic, 'chiesto a Corte dei Conti di valutare ipotesi danno erariale gestione Teatro di Roma' (2)... - TV7Benevento : Teatro: Mic, 'chiesto a Corte dei Conti di valutare ipotesi danno erariale gestione Teatro di Roma'... - AgisLombarda : RT @AgCultNews: Estate, Franceschini: 20 milioni per cinema, teatro e spettacoli all’aperto @MiC_Italia @dariofrance @AgisLombarda #spettac… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Mic

Metro

L'accordo di valorizzazione siglato tra, Regione e Comune ha dato vita al gruppo di lavoro (...=> "Non posso non ricordare oggi " ha dichiarato Dori Ghezzi " la commozione di Franco alCarlo ...L'accordo di valorizzazione siglato tra, Regione e Comune ha dato vita al gruppo di lavoro (... "Non posso non ricordare oggi " ha dichiarato Dori Ghezzi - la commozione di Franco alCarlo ...Roma, 19 mag. (Adnkronos) – L’occhio della Corte dei Conti sulla gestione del Teatro di Roma. A riferirlo è il sottosegretario al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, rispondendo all’interrogazi ...Reduci dal grande successo dell’ultima edizione di X Factor, i Little Pieces of Marmelade, band finalista del talent show di Sky guidata dal giudice Manuel Agnelli, giungono sabato 22 maggio al Teatro ...