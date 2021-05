Su Windows 10 c’è una funzione anti-ransomware, ecco come attivarla (Di mercoledì 19 maggio 2021) I ransomware possono causare danni sia ai PC personali che alle aziende, come sa bene Colonial Pipeline, l’oleodotto statunitense che nei giorni scorsi ha subìto un attacco hacker ed è stato costretto a pagare il riscatto. Windows 10, per proteggere i suoi utenti, mette a disposizione una semplice funzionalità integrata nel sistema operativo che però, come riporta Forbes, va attivata manualmente. ecco come fare. In realtà la procedura è molto semplice e questi pochi passaggi vi permetteranno di difendervi dai pericolosi ransomware che si stanno diffondendo a macchia d’olio, soprattutto da quando – per via dello smart working – le persone passano molto più tempo davanti al PC. Per prima cosa dovrete cercare “protezione ransomware” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ipossono causare danni sia ai PC personali che alle aziende,sa bene Colonial Pipeline, l’oleodotto statunitense che nei giorni scorsi ha subìto un attacco hacker ed è stato costretto a pagare il riscatto.10, per proteggere i suoi utenti, mette a disposizione una semplice funzionalità integrata nel sistema operativo che però,riporta Forbes, va attivata manualmente.fare. In realtà la procedura è molto semplice e questi pochi passaggi vi permetteranno di difendervi dai pericolosiche si stanno diffondendo a macchia d’olio, soprattutto da quando – per via dello smart working – le persone passano molto più tempo daval PC. Per prima cosa dovrete cercare “protezione” ...

