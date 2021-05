Senza la pandemia ci sarebbero 500mila posti di lavoro in più (Di mercoledì 19 maggio 2021) La nuova ondata di contagi nei mesi invernali ha rallentato la ripresa del mercato del lavoro: a fine aprile si sono però manifestati alcuni segnali di miglioramento. È quanto emerge dalla terza Nota congiunta della Banca d’Italia e del Ministero del Welfare sull’occupazione. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) La nuova ondata di contagi nei mesi invernali ha rallentato la ripresa del mercato del: a fine aprile si sono però manifestati alcuni segnali di miglioramento. È quanto emerge dalla terza Nota congiunta della Banca d’Italia e del Ministero del Welfare sull’occupazione. sat/gtr su Il Corriere della Città.

