Riforma pensioni 2021 | l’intervista a Cazzola esce il libro | ‘La guerra dei Cinquant’anni’

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 19 maggio 2021)pertutti: Professor, domani uscirà il suodal Titolo: ‘ Ladei cinquant’anni. Storie delle riforme e controriforme del sistemastico’ , la copertina è anche molto singolare sembra un labirinto, vuol far intendere che il nostro sistema previdenziale fatto di svariate misure può effettivamente essere inteso come un ‘labirinto’ in cui è facile perdersi per i meno avvezzi alla materia o cos’altro?Ed il titolo anche è curioso perché si parla di ‘’, se posso chiederle? Prof. Giuliano: La copertina è opera del grafico della casa editrice, ma secondo me vuole significare proprio quanto lei mi chiede. Il sistemastico è un labirinto. Non a caso uno dei primi studiosi che si occuparono del problema, ...