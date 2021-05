Pomeriggio 5 | Lucrezia Ripa di Meana accusata | sta vendendo la madre?

(Di mercoledì 19 maggio 2021) ACinque AndreadiCardella, figlio adottivo di Marina e Carlo, ha deciso di puntare il dito contro la sorellaLante della Rovere che ha deciso di mettere i gioielli dellaall’asta e “non lo fa certo per pagare le bollette…”. Andrea, il figlio adottivo di Carlodilancia un’accusa choc a5: i gioielli di Marina sarebbero stati messi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Gazzettino : Marina Ripa di Meana, l'accusa del figlio Andrea a Pomeriggio 5: «Lucrezia sta vendendo tutti i suoi gioielli» - TweetNotizie : Ripa di Meana, l'accusa choc del figlio Andrea a Pomeriggio 5: «Ecco perché Lucrezia vende i gioielli». Barbara D'U… - MarcoRomildo : @Lolitablack77 Buon pomeriggio bellissima Lucrezia - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Pallavolo, questo pomeriggio partita di ritorno tra De Mitri-Energia 4.0 e Bcc Fano-Pedini Apav Lucrezia - FarodiRoma : Pallavolo, questo pomeriggio partita di ritorno tra De Mitri-Energia 4.0 e Bcc Fano-Pedini Apav Lucrezia -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Lucrezia

Il Messaggero

Poi la pesante accusa: 'vuole cancellare la memoria di Marina Ripa di Meana '. Interviene Barbara D'Urso: ' Questo no. Conoscoe se ti ha bloccato ci saranno delle ragioni dietro '.Ripa di Meana, l'accusa choc del figlio Andrea a5 : ' Ecco perchévende i gioielli '. Barbara D'Urso prende le distanze. Oggi, il figlio adottivo di Carlo Ripa di Meana è stato ospite nel programma di Canale 5 per parlare della ...Il figlio adottivo di Carlo Ripa di Meana è stato ospite nel programma di Canale 5 per parlare della querelle sui gioielli di Marina Ripa di Meana. La figlia Lucrezia Lante della Rovere ...Ripa di Meana, l'accusa choc del figlio Andrea a Pomeriggio 5: «Ecco perché Lucrezia vende i gioielli». Barbara D'Urso prende le distanze. Oggi, il ...