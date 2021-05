Poker d'argento per gli azzurri agli Europei di nuoto (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Pokerissimo d'argento vivo con Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero, Alessandro Miressi nei 100 stile libero, Arianna Castiglioni nei 100 rana e Federico Burdisso nei 200 farfalla. È Poker di vicecampioni d'Europa per il nuoto italiano ai Campionati Europei di Budapest. Nelle acque della ‘Duna Arena' della capitale ungherese anche tre bronzi, Domenico Acerenza nei 1500 stile, Martina Carraro nei 100 rana e della staffetta 4x200 stile libero maschile. In vasca anche ‘la Divina', al secolo Federica Pellegrini che si è qualificata per la finale di domani dei 200 stile libero con il terzo crono (1'57”47) alle spalle della ceca Barbora Seemanova (1'57”20) e della transalpina Charlotte Bonnet (1'57”30). Dopo il tris d'oro nel nuoto in acque libere, sua nuova frontiera di ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI -issimo d'vivo con Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero, Alessandro Miressi nei 100 stile libero, Arianna Castiglioni nei 100 rana e Federico Burdisso nei 200 farfalla. Èdi vicecampioni d'Europa per ilitaliano ai Campionatidi Budapest. Nelle acque della ‘Duna Arena' della capitale ungherese anche tre bronzi, Domenico Acerenza nei 1500 stile, Martina Carraro nei 100 rana e della staffetta 4x200 stile libero maschile. In vasca anche ‘la Divina', al secolo Federica Pellegrini che si è qualificata per la finale di domani dei 200 stile libero con il terzo crono (1'57”47) alle spalle della ceca Barbora Seemanova (1'57”20) e della transalpina Charlotte Bonnet (1'57”30). Dopo il tris d'oro nelin acque libere, sua nuova frontiera di ...

Advertising

Agenzia_Italia : Poker d'argento per gli azzurri agli Europei di nuoto - gallian_c : RT @Eurosport_IT: Tanti applausi per Chiara Pellacani: poker di medaglie a Budapest! ???? - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Tanti applausi per Chiara Pellacani: poker di medaglie a Budapest! ???? - Faith_46 : RT @Eurosport_IT: Tanti applausi per Chiara Pellacani: poker di medaglie a Budapest! ???? - _isabeltoribio_ : RT @Eurosport_IT: Tanti applausi per Chiara Pellacani: poker di medaglie a Budapest! ???? -