Playoff Serie C, Bari: è un derby che vale una stagione intera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il pomeriggio di oggi vedrà scendere in campo Bari e Foggia in un derby tutto pugliese valevole per i sedicesimi di finale dei Playoff di Serie C. Da grandi favoriti nel Girone C, i biancorossi hanno avuto un crollo verticale nel girone di ritorno. Ora l’occasione per riscattarsi, in una partita che è molto più di un semplice spareggio. Non è, ovviamente, mai una partita come le altre. Oggi però, se possibile, vale molto di più di tante altre occasioni. Il derby di questo pomeriggio contro il Foggia può dare un senso alla stagione grigia di questo Bari. I biancorossi, partiti da favoriti, non hanno mai tenuto il passo della Ternana e gradualmente hanno perso anche terreno in classifica. La piazza recrimina soprattutto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il pomeriggio di oggi vedrà scendere in campoe Foggia in untutto pugliesevole per i sedicesimi di finale deidiC. Da grandi favoriti nel Girone C, i biancorossi hanno avuto un crollo verticale nel girone di ritorno. Ora l’occasione per riscattarsi, in una partita che è molto più di un semplice spareggio. Non è, ovviamente, mai una partita come le altre. Oggi però, se possibile,molto di più di tante altre occasioni. Ildi questo pomeriggio contro il Foggia può dare un senso allagrigia di questo. I biancorossi, partiti da favoriti, non hanno mai tenuto il passo della Ternana e gradualmente hanno perso anche terreno in classifica. La piazza recrimina soprattutto ...

Advertising

federicocasotti : 40 giorni dopo la finale di ritorno dei playoff, lo @acspezia ha debuttato in Serie A. Società, rosa, allenatore: t… - WiAnselmo : Playoff #SerieC, le designazioni del secondo turno: ecco chi arbitrerà #JuveStabia-#Palermo - Mediagol : Playoff #SerieC, le designazioni del secondo turno: ecco chi arbitrerà #JuveStabia-#Palermo - digitalsat_it : Serie C Eleven Sports, Playoff Girone 2 Turno - Programma e Telecronisti Lega Pro - IdeawebTV : Calcio a 5 – Serie B: Elledì Fossano, la semifinale playoff si apre in casa! -