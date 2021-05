“Non idonei al ruolo di soldato”: i soldati britannici che no vax rischiano grosso (Di mercoledì 19 maggio 2021) La voce che sta girando in queste ore è quella che l’esercito britannico avrebbe preso in considerazione il fatto di voler “disciplinare” i soldati che rifiutano di ricevere il vaccino anti-Covid. In queste ultime settimane l’efficacia del vaccino è stata messa in discussione in quanto la variante indiana del virus ha avuto un aumento in alcune zone del Regno Unito. Eppure non c’è alcuna legge in merito che stabilisca il fatto che debba sottoporsi a un vaccino senza il suo consenso. Leggi anche -> “Il vaccino è inutile”: il dottore kenyota no vax muore a causa del Coronavirus Ma nonostante non ci sia alcuna legge in merito, sembra che l’esercito britannico stia cercando il modo di mettere i famosi puntini sulle “i”, per fare in modo che nessun soldato rifiuti il vaccino. Secondo quanto riportato dai media l’esercito avrebbe ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 19 maggio 2021) La voce che sta girando in queste ore è quella che l’esercito britannico avrebbe preso in considerazione il fatto di voler “disciplinare” iche rifiutano di ricevere il vaccino anti-Covid. In queste ultime settimane l’efficacia del vaccino è stata messa in discussione in quanto la variante indiana del virus ha avuto un aumento in alcune zone del Regno Unito. Eppure non c’è alcuna legge in merito che stabilisca il fatto che debba sottoporsi a un vaccino senza il suo consenso. Leggi anche -> “Il vaccino è inutile”: il dottore kenyota no vax muore a causa del Coronavirus Ma nonostante non ci sia alcuna legge in merito, sembra che l’esercito britannico stia cercando il modo di mettere i famosi puntini sulle “i”, per fare in modo che nessunrifiuti il vaccino. Secondo quanto riportato dai media l’esercito avrebbe ...

