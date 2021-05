Missili di nuova generazione, l'Europa deve accelerare o dipenderà ancora dagli Usa (Di mercoledì 19 maggio 2021) «La minaccia delle armi ipersoniche è una realtà, e uno tra i driver principali delle tecnologie che ci interessano come industria Missilistica. Si parla di tecnologie legate alla motoristica, all'aerodinamica, ai sensori e ai datalink, e in tutte queste specializzazioni la digitalizzazione ha un ruolo fondamentale». Sono parole di Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Mbda Italia, intervenuto al seminario "Intelligence e difesa: la digitalizzazione delle operazioni militari" svoltosi il 18 maggio nel quadro della Intelligence Week. Il manager ha spiegato: "Nessun Paese o industria ha le capacità o la forza economica per affrontare le nuove tecnologie: la collaborazione, soprattutto a livello europeo, rappresenta un elemento fondamentale, e il Fondo europeo per la difesa giocherà un ruolo molto importante". Certamente per Mbda i Missili sono il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 19 maggio 2021) «La minaccia delle armi ipersoniche è una realtà, e uno tra i driver principali delle tecnologie che ci interessano come industriastica. Si parla di tecnologie legate alla motoristica, all'aerodinamica, ai sensori e ai datalink, e in tutte queste specializzazioni la digitalizzazione ha un ruolo fondamentale». Sono parole di Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Mbda Italia, intervenuto al seminario "Intelligence e difesa: la digitalizzazione delle operazioni militari" svoltosi il 18 maggio nel quadro della Intelligence Week. Il manager ha spiegato: "Nessun Paese o industria ha le capacità o la forza economica per affrontare le nuove tecnologie: la collaborazione, soprattutto a livello europeo, rappresenta un elemento fondamentale, e il Fondo europeo per la difesa giocherà un ruolo molto importante". Certamente per Mbda isono il ...

