Milan: Giroud idea concreta per l'attacco (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Milan ha messo gli occhi su Olivier Giroud. L'attaccante francese del Chelsea, ha il contratto in scadenza nel giugno di quest'anno. La trattativa per vestire il francese di rossonero sembra essere possibile. Milan: tanti dubbi per il centrocampo Milan: Giroud sarà il vice Ibra? La stagione del Milan è ancora tutta da decidere. La gara di domenica contro l'Atalanta dirà se i rossoneri dopo sette stagioni ritorneranno in Champions League. Tuttavia, la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la rosa. L'ultimo nome è quello dell'attaccante francese Olivier Giroud. Il classe 1986, ha il contratto in scadenza nel giugno di questa stagione e molto probabilmente lascerà il Chelsea. Il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic e il profilo ...

AntoVitiello : Conferme su Amine #Adli del #Tolosa: al #Milan piace tantissimo. Attaccante esterno classe 2000 in scadenza nel 202… - sportmediaset : #Milan, per l’attacco nel mirino ci sono Giroud e Adli. #SportMediaset - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Giroud, il 'calzino' che tifava Sheva: farà coppia con Ibra? - MilanNewsit : CorSport - Giroud e Adli, due profili seguiti dal Milan: in attacco si cambia - Elektroteo : RT @AntoVitiello: Conferme su Amine #Adli del #Tolosa: al #Milan piace tantissimo. Attaccante esterno classe 2000 in scadenza nel 2022. Seg… -