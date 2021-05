Mattarella ai bambini di una scuola romana | “Il diritto più importante è il valore dell’eguaglianza Gli adulti spesso dimenticano di aiutarsi tra loro”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “La legge piùè la Costituzione che contiene molte indicazioni. L’articolo 3 indica ildell’uguaglianza e questo è ilprincipale. Siamo tutti uguali di fronte alla legge, qualunque sia il colore della pelle, l’etnia, siamo tutti uguali. C’è una cosa che ci ha ricordato la pandemia, con tutti costretti a indossare le mascherine: siamo tutti uguali, questo è il fondamento dei diritti, l’uguaglianza dei cittadini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, rispondendo ad alcune domande di alunni dellaprimaria di Roma Geronimo Stilton. “vicendevolmente è molto, vale ovunque, vale in un grande Paese come l’Italia – ha detto il Capo dello Stato ai– se ci si aiuta ...

... ha poi affermato. 'C'è una cosa triste che ce l'ha ricordata in quest'ultimo anno ed è la pandemia. Portiamo tutti la mascherina: bambini e vecchi come me, ricchi e poveri, maschi e femmine'. Mattarella: 'Libertà, uguaglianza ma anche fraternità' 'Il ruolo del diario, è uno strumento che ... torna il 'Mio Diario' della Polizia di Stato, che guida i bambini alla scoperta dei valori della Costituzione'. L'intervento del presidente della Repubblica in una scuola di Roma: "Con la pandemia abbiamo scoperto che siamo tutti uguali"