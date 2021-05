Marc-Vivien Foé Award | Gael Kakuta è il miglior calciatore africano della Ligue 1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il centrocampista del Lens enazionale congoleseha vinto ilFoéper la stagione 2021, assegnato al1. Il 29enne, grazie ai 219 punti accumulati, ha superato la concorrenza dell’attaccante algerino del Montpellier, Andy Delort (118 punti) e del gioiellino zimbabwiano del Lione Tino Kadewere (70). Nell’albo d’oro del premio,succede all’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, che lo scorso anno fece faville in Francia con la maglia del Lille. Queste le parole del vincitore: “Ringrazio Dio per questo, ma non sarei riuscito a far nulla senza l’aiuto dei miei compagni di squadra. Questo fantastico ...