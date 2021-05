“Ma non rompa le…”. Massimo Galli, è la prima volta che succede in tv. L’ospite ci va giù pesante (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un duro, durissimo sfogo quello di Maurizio Costanzo a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda in prima serata su La 7. L’argomento del giorno, anzi, di quel momento della trasmissione, sono i virologi, figure quasi mitologiche, prima osannate come divinità, ora quasi trattate con superficialità. E tra chi si scaglia contro gli epidemiologi, medici ed esperti è proprio uno dei più grandi volti della tv del nostro paese, Maurizio Costanzo. Come ha ricordato il marito di Maria De Filippi, oramai i virologi sono diventati uno degli argomenti più dibattuti a livello televisivo. Ce n’è sempre almeno un presente in ogni trasmissione, ma ormai si parla di loro anche quando non sono presenti. Stiamo parlando, in questo caso, di Massimo Galli, che si è ritirato temporaneamente dai salotti tv, in coincidenza con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un duro, durissimo sfogo quello di Maurizio Costanzo a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda inserata su La 7. L’argomento del giorno, anzi, di quel momento della trasmissione, sono i virologi, figure quasi mitologiche,osannate come divinità, ora quasi trattate con superficialità. E tra chi si scaglia contro gli epidemiologi, medici ed esperti è proprio uno dei più grandi volti della tv del nostro paese, Maurizio Costanzo. Come ha ricordato il marito di Maria De Filippi, oramai i virologi sono diventati uno degli argomenti più dibattuti a livello televisivo. Ce n’è sempre almeno un presente in ogni trasmissione, ma ormai si parla di loro anche quando non sono presenti. Stiamo parlando, in questo caso, di, che si è ritirato temporaneamente dai salotti tv, in coincidenza con il ...

