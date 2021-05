Loggia Ungheria | il pm Storari interrogato a Brescia sullo scambio di documenti con Davigo

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovorio, ma stavolta alla Procura di, per il pm milanese Paoloindagato per rivelazione di segreto di ufficio per la consegna dei verbali secretati dell’avvocato Piero Amara sulla presunta “” all’allora esponente del Csm, Piercamillo, accompagnato dall’avvocato Paolo Della Sala, ha varcato, poco prima delle 15 di questo pomeriggio, la porta della Procura dove è stato ascoltato dal procuratore capo diFrancesco Prete. “Non posso parlare del contenuto e dell’oggetto di quanto dichiarato davanti ai magistrati, ma la sua posizione è chiarita”, ha assicurato l’avvocato Della Sala al termine dell’rio. “Basta buttare inutilmente fango su una persona”, ha aggiunto ...

Davide Casaleggio/ "Fedez è solo l'inizio: politica sarà sempre più degli influencer" LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA (E NON SOLO) Ma è sul " Sistema Palamara " e sulla presuntache si ...Già fortemente in tumulto per il caso della. Domenica è arrivata una nota di Area, l'associazione che rappresenta le toghe progressiste, che ha ritenuto "inopportune" le "...Milano, 19 mag. (LaPresse) - In oltre quattro ore di interrogatorio "abbiamo chiarito la posizione" del pm di Milano Paolo Storari davanti ai magistrati di ...