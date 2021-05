LIVE Sinner-Karatsev 0-6 1-0, ATP Lione in DIRETTA: finalmente si sblocca l’azzurro (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA 15-15 Prima esterna e gran dritto di Karatsev. Intanto è tornato il sole e di ombrelli aperti non ce ne sono più. 0-15 Largo il rovescio lungolinea di Karatsev. 1-0 Sinner, sbaglia in larghezza il rovescio incrociato Karatsev e finalmente Sinner riesce, dopo oltre 40 minuti, a vincere il primo game del match. 40-30 Dritto vincente di Sinner in lungolinea. 30-30 Contropiede di dritto dal centro di Karatsev. 30-15 Ottimo rovescio in lungolinea di Sinner! 15-15 Palla corta anche troppo corta di Karatsev. 0-15 E altra spaventosa risposta vincente di dritto incrociato di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA 15-15 Prima esterna e gran dritto di. Intanto è tornato il sole e di ombrelli aperti non ce ne sono più. 0-15 Largo il rovescio lungolinea di. 1-0, sbaglia in larghezza il rovescio incrociatoriesce, dopo oltre 40 minuti, a vincere il primo game del match. 40-30 Dritto vincente diin lungolinea. 30-30 Contropiede di dritto dal centro di. 30-15 Ottimo rovescio in lungolinea di! 15-15 Palla corta anche troppo corta di. 0-15 E altra spaventosa risposta vincente di dritto incrociato di ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon #Sinner spazzato via nel #primoset da #Karatsev, che si impone 6-0! #live - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon Inizia malissimo #Sinner, che cede due volte il servizio in avvio di… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jannik Sinner e Aslan Karatsev riescono finalmente a scendere in campo nel pomeriggio di Lione. Prim… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon Dopo una lunga sospensione per pioggia, #Musetti elimina #Korda 6-3 1-6 6-4 e… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Karatsev, primo turno #AtpLione 2021 -