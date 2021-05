L’Eredità 19 maggio 2021: Ghigliottina fatale per Nicola (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ andata anche quest’oggi male al campione de L’Eredità giunto alla Ghigliottina (per un montepremi da 57.500 euro). Il nuovo campione, Nicola, è apparso da subito poco convinto della parola scelta, dinnanzi alle seguenti cinque parole misteriose: MondoEpocaLanciareAltaEco. La parola scelta dal campione – oggi alla prima – è stata rivista. Una parola effettivamente poco convincente e che bene si attaglia soltanto a Lanciare. E così Insinna ha portato il campione ad individuare quella che era la parola scelta dagli autori… moda. Ma purtroppo, quando c’è arrivato, era già tardi e la parola scritta nel cartoncino era la parola sbagliata. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ andata anche quest’oggi male al campione degiunto alla(per un montepremi da 57.500 euro). Il nuovo campione,, è apparso da subito poco convinto della parola scelta, dinnanzi alle seguenti cinque parole misteriose: MondoEpocaLanciareAltaEco. La parola scelta dal campione – oggi alla prima – è stata rivista. Una parola effettivamente poco convincente e che bene si attaglia soltanto a Lanciare. E così Insinna ha portato il campione ad individuare quella che era la parola scelta dagli autori… moda. Ma purtroppo, quando c’è arrivato, era già tardi e la parola scritta nel cartoncino era la parola sbagliata. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

Advertising

NicolaPorro : ?? Col #coprifuoco diciamo addio ai turisti, #Draghi cancella l’ultima eredità di #Conte, il #centrodestra si avvici… - OfficinaTorino : RT @RaiCultura: Per i 200 anni dalla morte di #Napoleone, l'Istituto Francese di Firenze tiene un ciclo di dibattiti sull’eredità napoleoni… - RaiCultura : Per i 200 anni dalla morte di #Napoleone, l'Istituto Francese di Firenze tiene un ciclo di dibattiti sull’eredità n… - g_romaniello : RT @UniBasilicata: CICLO DI CONFERENZE L'eredità della Scuola di specializzazione in beni Archeologici di Matera nelle Università italiane… - UniBasilicata : CICLO DI CONFERENZE L'eredità della Scuola di specializzazione in beni Archeologici di Matera nelle Università ital… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità maggio L'Eredità, la puntata 6 maggio. Gianluca è il campione ma fallisce alla Ghigliottina Corriere dell'Umbria