Le opache responsabilità etiche

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ci sono domande a cui di questi tempi è difficile, se non impossibile, dare una risposta. Per esempio: qual è il ruolo e quali sono i limiti di una casa editrice? In nome della libertà di espressione potrà pubblicare qualsiasi testo ritenuto sufficientemente interessante oppure dovrà evitare di inserire in catalogo opere che il pubblico potrebbe ritenere offensive per il loro contenuto o perché scritte da persone che hanno compiuto azioni scorrette e riprovevoli? Se n’è parlato nelle scorse settimane, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.