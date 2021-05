Juve Stabia ko col Palermo: addio sogni promozione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi ferma al secondo turno l’avventura play off della Juve Stabia. Gli uomini di Pasquale Padalino vengono sconfitti 2-0 dal Palermo al Romeo Menti e devono dire addio ai loro sogni di promozione in serie B. I rosanero passano in vantaggio già dopo 18 minuti con Valente, che sfrutta l’assist di Kanoutè e batte di testa Farroni. Il raddoppio è storia del 66? quando Saraniti, anche lui di testa ma su cross di Valente, mette in ghiaccio la qualificazione. Epilogo amaro per le vespe, condannate a un altro anno di C. Per il Palermo invece l’avventura prosegue. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi ferma al secondo turno l’avventura play off della. Gli uomini di Pasquale Padalino vengono sconfitti 2-0 dalal Romeo Menti e devono direai lorodiin serie B. I rosanero passano in vantaggio già dopo 18 minuti con Valente, che sfrutta l’assist di Kanoutè e batte di testa Farroni. Il raddoppio è storia del 66? quando Saraniti, anche lui di testa ma su cross di Valente, mette in ghiaccio la qualificazione. Epilogo amaro per le vespe, condannate a un altro anno di C. Per ilinvece l’avventura prosegue. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

