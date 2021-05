Investì immigrato dopo una lite | 5 anni di carcere per un 38enne sannita

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDurazzano (Bn) – Si è tenuto, dinanzi al GUP Vincenzo Landolfi, il processo a carico del pluripregiudicato Rocco Di Nuzzo, di 38, di Durazzano, difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci jr. e Antonella Mazzone. Di Nuzzo era imputato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi (e inizialmente dall’ odio razziale) e furto aggravato dalla destrezza. L’uomo, come si ricorderà, fu arrestato il 5 gennaio 2021 a seguito di una vicenda che fece molto clamore. L’imputato infattiaver avuto un diverbio con undinanzi ad un bar in quel di S. Agata Dei Goti, rubò la vettura di una persona che si trovava nel bar e rincorse l’, che intanto era andato via su una bicicletta, investendolo per poi fuggire. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni il Di Nuzzo esclamò frasi che ...