Intek Group | intesa con Eredi Gnutti Metalli su business dei laminati

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) –, holding quotata sul mercato MTA con partecipazioni diversificate nel settore del rame, delle energie rinnovabili e dei servizi, ed(EGM) hanno firmato un accordo quadro per il trasferimento deldi EGM ad una Newco, denominata Ilnor, detenuta al 100% da KME Italy, società italiana del gruppo KME controllato da ITK. L’accordo prevede che, a seguito dell’operazione, EGM non esca daldei, ma reinvesta l’intero corrispettivo – pari a 21,8 milioni di euro – in azioni KME Italy di nuova emissione, divenendone azionista per una percentuale variabile tra il 14% ed il 16%. “L’operazione consentirà ai due operatori italiani di mettere a fattor comune know how, ...