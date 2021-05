Il DDL Zan, tra bufale e realtà [Vol. 4] (Di mercoledì 19 maggio 2021) È passata la giornata contro l’omobitransfobia, ma i diritti restano sempre attuali. Concludiamo quindi la nostra approfondita analisi del DDL Zan, stavolta rispondendo ad alcuni dei più popolari e importanti dubbi riguardo all’identità di genere, i diritti delle donne e i motivi per cui non si vuole modificare il DDL né accettare la proposta della Lega. Le altre parti di questo nostro speciale: DDL Zan vol. 1 DDL Zan vol. 2 DDL Zan vol. 3 Cos’è l’identità di genere? Secondo le femministe radicali, per punire la transfobia basterebbe usare nel DDL Zan il termine “transessualità”, così da tutelare le persone trans senza attaccare l’identità delle donne e i loro diritti. Ma è davvero così? Ripartiamo dai concetti: l’identità di genere consiste nel genere in cui la persona si identifica. Per quasi tutti, questo corrisponde al sesso di nascita (si parla di persona cisgenere: al di qua ... Leggi su butac (Di mercoledì 19 maggio 2021) È passata la giornata contro l’omobitransfobia, ma i diritti restano sempre attuali. Concludiamo quindi la nostra approfondita analisi del DDL Zan, stavolta rispondendo ad alcuni dei più popolari e importanti dubbi riguardo all’identità di genere, i diritti delle donne e i motivi per cui non si vuole modificare il DDL né accettare la proposta della Lega. Le altre parti di questo nostro speciale: DDL Zan vol. 1 DDL Zan vol. 2 DDL Zan vol. 3 Cos’è l’identità di genere? Secondo le femministe radicali, per punire la transfobia basterebbe usare nel DDL Zan il termine “transessualità”, così da tutelare le persone trans senza attaccare l’identità delle donne e i loro diritti. Ma è davvero così? Ripartiamo dai concetti: l’identità di genere consiste nel genere in cui la persona si identifica. Per quasi tutti, questo corrisponde al sesso di nascita (si parla di persona cisgenere: al di qua ...

LegaSalvini : #Capezzone: “Una norma come l’art. 4 del Ddl Zan in cui è fatta salva la libertà di espressione, PURCHÉ lo stabilis… - NicolaPorro : L'intervento di @Capezzone a Quarta Repubblica: 'Parlate solo di Salvini e Meloni, poi Di Maio incontra il ministro… - VittorioSgarbi : La Regione Lazio anticipa il Ddl Zan e porta il gender nelle scuole! Si vogliono portare avanti con il lavoro? - SecolodItalia1 : Battiato ora è un testimonial del ddl Zan. Salvini: «Disgustoso, lasciatelo riposare in pace» (video)… - MarioMo08162317 : @roseohara78 Non mischiare cose che non stanno insieme..la malattia di tua sorella e' una cosa serissimae della mas… -