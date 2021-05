Il coprifuoco da oggi è alle 23 (ed ecco quando verrà eliminato)

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo slittamento è dovuto all'entrata in vigore del nuovo decreto del governo Draghi, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Ma dal 21 giugno la restrizione relativa agli spostamenti notturni...

Ilalle 23, regioni verso la zona bianca: i dati da Lombardia e Lazio, Veneto e Sicilia, Piemonte e Puglia Nell'Italia che davara ilalle 23 e si avvia verso la zona bianca, il bollettino Covid regione per regione del 19 maggio, con i dati della Protezione Civile su contagi, ricoveri e morti. Verso le nuove ...Da, mercoledì 19 maggio , ilpassa dalle ore 22 alle ore 23 nelle regioni gialle . Lo slittamento è dovuto all'entrata in vigore del nuovo decreto del governo Draghi, pubblicato ieri in ...Cambiano gli orari del coprifuoco, subito dalle 23 in zona gialla. Ecco la scaletta dettata dal decreto legge 18 maggio n. 65.Per approfondire ...Roma, 19 Maggio - Superare le restrizioni attuali e avviare un graduale ritorno alla quotidianità perduta: il decreto riaperture (Gazzetta ufficiale) è un passo più lungo per ridare respiro all'Italia ...