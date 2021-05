IFA 2021 non s’ha da fare: l’evento di Berlino cancellato causa CovidHDblog.it (Di mercoledì 19 maggio 2021) La pandemia rallenta, sì, ma non abbastanza. E IFA viene cancellata.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 19 maggio 2021) La pandemia rallenta, sì, ma non abbastanza. E IFA viene cancellata.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

C0d3r_ : L'IFA 2021 non si farà, gli organizzatori: 'troppe incertezze sul Covid' - 1italiano1 : Covid: cancellata fiera tecnologica Ifa di Berlino. L'organizzazione, 'nuove incertezze sulla salute globale' |… - sideralislotus : RT @HDblog: IFA 2021 non s'ha da fare: l'evento di Berlino cancellato causa Covid - HDblog : IFA 2021 non s'ha da fare: l'evento di Berlino cancellato causa Covid - ansa_tecnologia : Covid: cancellata fiera tecnologica Ifa di Berlino. L'organizzazione, 'nuove incertezze sulla salute globale' |… -