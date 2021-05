"I tre giorni del condor": Redford-Pollack funzionavano a meraviglia (Di mercoledì 19 maggio 2021) I TRE giorni DEL condor Iris ore 21. Con Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson. Regia di Sydney Pollack. Produzione USA 1975. Durata: 1 ora e 57 minuti LA TRAMA Un ufficio della CIA è attaccato in pieno giorno. Tutti gli occupanti vengono uccisi . Tranne uno, Turner (Redford) che era uscito a prendere i panini. Ma non ne ha (sembra) per molto. Quando lui cerca di mettersi in contatto colla sede centrale si vede arrivare addosso altri killers. Evidentemente alla Central Agency c'è qualcuno che gioca molto sporco. Turner però ha un notevole spirito di sopravvivenza e per qualche giorno dribbla gli attentati. Finchè non ha la mossa geniale. Va alla redazione del Washington Post (che in quegli anni metteva Nixon colle spalle al muro) e denuncia il massacro. A questo punto diventa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) I TREDELIris ore 21. Con Robert, Faye Dunaway, Cliff Robertson. Regia di Sydney. Produzione USA 1975. Durata: 1 ora e 57 minuti LA TRAMA Un ufficio della CIA è attaccato in pieno giorno. Tutti gli occupanti vengono uccisi . Tranne uno, Turner () che era uscito a prendere i panini. Ma non ne ha (sembra) per molto. Quando lui cerca di mettersi in contatto colla sede centrale si vede arrivare addosso altri killers. Evidentemente alla Central Agency c'è qualcuno che gioca molto sporco. Turner però ha un notevole spirito di sopravvivenza e per qualche giorno dribbla gli attentati. Finchè non ha la mossa geniale. Va alla redazione del Washington Post (che in quegli anni metteva Nixon colle spalle al muro) e denuncia il massacro. A questo punto diventa ...

