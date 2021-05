Google annuncia Android 12, le principali novità e come scaricarlo subito (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il nuovo Android 12 arriverà ufficialmente in autunno, ma Google ha già svelato alcune novità in anteprima nel corso della consueta Google I/O, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori dove Big G anticipa le principali funzionalità in arrivo su 3 miliardi di dispositivi in tutto il mondo. La dodicesima versione cambia passo rispetto al passato concentrandosi su un radicale cambio di look più che su nuove funzionalità concrete. A differenza delle altre versioni, la differenza di stile e di grafica si avverte fin dalla prima accensione, cambiando radicalmente il sistema operativo a cui eravamo abituati. Quel Material Design che ha segnato la storia delle app e dei dispositivi Google negli ultimi anni – su tutti i fronti, Pixel compresi – si evolve in Material You, mettendoti a ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il nuovo12 arriverà ufficialmente in autunno, maha già svelato alcunein anteprima nel corso della consuetaI/O, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori dove Big G anticipa lefunzionalità in arrivo su 3 miliardi di dispositivi in tutto il mondo. La dodicesima versione cambia passo rispetto al passato concentrandosi su un radicale cambio di look più che su nuove funzionalità concrete. A differenza delle altre versioni, la differenza di stile e di grafica si avverte fin dalla prima accensione, cambiando radicalmente il sistema operativo a cui eravamo abituati. Quel Material Design che ha segnato la storia delle app e dei dispositivinegli ultimi anni – su tutti i fronti, Pixel compresi – si evolve in Material You, mettendoti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Google annuncia Google annuncia novità per sicurezza e privacy Google ha annunciato nuove funzionalità per diversi prodotti che garantiranno la sicurezza dei dati e la privacy degli ...

OPPO Find X3 Pro è fra i primi smartphone con la Developer Preview di Android 12 OPPO annuncia la disponibilità oggi della Beta 1 di Android 12 per il proprio smartphone flagship OPPO ...Preview Program" che abbiamo visto menzionato nel corso della conferenza per sviluppatori Google ...

Google annuncia novità per sicurezza e privacy Punto Informatico Google introdurrà le videochiamate olografiche? Il Project Starline di Google, per ora in uso solo negli uffici di Mountain View, garantisce videochiamate in altissima definizione con immagini 3D che non si deformano a seconda dell'angolazione, ren ...

Le soluzioni Apple per la scuola: un evento online il 26 maggio C&C e Jamf for Education è più grande evento online di C&C dedicato alle soluzioni Apple per la scuola, in programma il prossimo 26 maggio ...

