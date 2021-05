Gli show e gli affari di Mr. Fedez (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con la sua presa di posizione a favore della legge Zan ha già conquistato i cuori (e i voti) della sinistra. Ma il suo portafoglio è stabilmente a destra. Tanto da avere schermato i propri business dietro a una fiduciaria. Orologione d'oro bianco, Lamborghini Huracàn grigio opaco, attico meneghino e fiduciaria a schermare il rigoglioso business. Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha sempre amato l'iperbole. Ma l'album Comunisti col Rolex, scritto nel 2017 assieme al collega rapper J-Ax, sembra oggi un'ingiusta diminutio. Segnatempo che costano come un monolocale a Buccinasco, ruspante hinterland dove il versatile artista è cresciuto. Casa a due piani, appena acquistata, nel più esclusivo quartiere milanese. Fuoriserie con cui ha già improvvisato un safari urbano, per donare mille euro a cinque, selezionati, indigenti. E poi la holding di famiglia, in mano a una ... Leggi su panorama (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con la sua presa di posizione a favore della legge Zan ha già conquistato i cuori (e i voti) della sinistra. Ma il suo portafoglio è stabilmente a destra. Tanto da avere schermato i propri business dietro a una fiduciaria. Orologione d'oro bianco, Lamborghini Huracàn grigio opaco, attico meneghino e fiduciaria a schermare il rigoglioso business. Federico Leonardo Lucia, in arte, ha sempre amato l'iperbole. Ma l'album Comunisti col Rolex, scritto nel 2017 assieme al collega rapper J-Ax, sembra oggi un'ingiusta diminutio. Segnatempo che costano come un monolocale a Buccinasco, ruspante hinterland dove il versatile artista è cresciuto. Casa a due piani, appena acquistata, nel più esclusivo quartiere milanese. Fuoriserie con cui ha già improvvisato un safari urbano, per donare mille euro a cinque, selezionati, indigenti. E poi la holding di famiglia, in mano a una ...

