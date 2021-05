(Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA - È stato uno dei personaggi più amati all'Isola dei Famosi, Paul. Poi l'infortunio alla spalla e il ritiro. L 'ex giocatore della Lazio ha deciso anche di non partecipare alla ...

Advertising

sportli26181512 : Gascoigne: “L’alcol un disagio per me. Futuro? Idee chiare…”: L'ex calciatore della Lazio, tornato dall'Isola dei F… -

Ultime Notizie dalla rete : Gascoigne alcol

Corriere dello Sport.it

ROMA - È stato uno dei personaggi più amati all'Isola dei Famosi, Paul. Poi l'infortunio alla spalla e il ritiro. L 'ex giocatore della Lazio ha deciso anche di non partecipare alla trasmissione in studio. In Inghilterra si curerà per recuperare dall'...... dove conosce Paulche lo trasporta sulla cattiva strada, portandolo a divertirsi in ... Tra i difensori più forti al mondo vive un conflitto quotidiano con sé stesso e l'sembra essere l'...L'ex calciatore della Lazio, tornato dall'Isola dei Famosi, si confessa e ricorda: "Ho una personalità facilmente condizionabile" ...