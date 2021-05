Finale di Coppa Italia | la top 11 combinata di Atalanta - Juventus

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa della finale ?? Microfono a @chiellini e @Pirlo_official. LIVE ??… - juventusfc : ?? @chiellini: «Sarà una partita equilibrata. A Bergamo avevamo fatto una buona partita ma siamo stati sfortunati co… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E…

Ultime Notizie dalla rete : Finale Coppa

Deroga al coprifuoco in vista delladiItalia: c'è l'ok del ministro Speranza, i tifosi potranno tornare a casa a mezzanotte Ufficializzata la deroga al coprifuoco fino alla mezzanotte per gli spettatori delladi ...Roma " Si preannunciano ascolti notevoli questa sera per Raiuno che trasmette in diretta da Reggio Emilia ladiItalia tra Atalanta e Juventus : calcio d'inizio alle 21, la telecronaca è affidata alla coppia che racconta la Nazionale sulla rete ammiraglia della tv di Stato, cioè Alberto Rimedio ...Giorgio Chiellini riflette sul futuro dopo EURO 2020: tre ipotesi da prendere in considerazione per il centrale della Juventus.Questa sera la Juventus sfiderà l'Atalanta nella finale di Coppa Italia e Sportmediaset ha presentato così la gara: "Solitamente la finale di Coppa ...