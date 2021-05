Figure sanitarie del 118 nelle Centrali operative d’Italia: al via la prima indagine comparativa Siems-Siiet (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’obiettivo è definire il quadro complessivo della situazione nazionale, per poi inviare ai decisori politici un documento organico sullo stato dell’arte del mondo dell’emergenza in Italia. Quali sono le Figure professionali sempre presenti nelle Centrali operative 118 d’Italia? Chi individua la destinazione ospedaliera del paziente? Gli infermieri del 118 sono autonomi nell’applicazione dei protocolli salvavita? Che tipo di formazione deve avere il personale sanitario che opera nel sistema di emergenza urgenza preospedaliero? A queste e ad altre domande cerca di rispondere la survey organizzata da due società scientifiche dell’emergenza, la Siems e la Siiet. L’obiettivo dell’indagine è definire il quadro complessivo della situazione nazionale, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’obiettivo è definire il quadro complessivo della situazione nazionale, per poi inviare ai decisori politici un documento organico sullo stato dell’arte del mondo dell’emergenza in Italia. Quali sono leprofessionali sempre presenti118? Chi individua la destinazione ospedaliera del paziente? Gli infermieri del 118 sono autonomi nell’applicazione dei protocolli salvavita? Che tipo di formazione deve avere il personale sanitario che opera nel sistema di emergenza urgenza preospedaliero? A queste e ad altre domande cerca di rispondere la survey organizzata da due società scientifiche dell’emergenza, lae la. L’obiettivo dell’è definire il quadro complessivo della situazione nazionale, ...

