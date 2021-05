Advertising

rontagnano : RT @LiKytai8: Esplode la polveriera 5s: può saltare un ministro - - LiKytai8 : Esplode la polveriera 5s: può saltare un ministro - - lazzaro14 : Esplode la polveriera 5s: può saltare un ministro - LiKytai8 : Esplode la polveriera 5s: può saltare un ministro - - bizcommunityit : Esplode la polveriera 5s: può saltare un ministro -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode polveriera

ilGiornale.it

Insomma una vera e propria. Patuanelli ha cercato di placare gli animi, spiegando che le regioni si sono divise in due grossi blocchi: da un lato in 6 chiedono di mantenere i criteri in ...Lo scontro coi parlamentari grillini eletti al Sud sarebbe nato per la questione relativa alla ripartizione dei fondi Fesr destinati all'agricoltura ...Le periferie romane sono oramai polveriere sociali e con alta densità criminale, pronte ad esplodere. Come avvenuto a più riprese, in passato, nel quartiere napoletano di Scampia.