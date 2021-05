È morto Charles Grodin, il volto irriverente della commedia americana libera dal politically correct (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se n’è andato anche lui, Charles Grodin, morto a 86 anni nel Connecticut, per un tumore al midollo spinale. Hollywood dice addio al protagonista di commedie garbate, pur nell’irriverenza. Quelle libere dai condizionamenti del politically correct che potevano permettersi anche di strappare qualche sorriso su temi diventati poi, nel corso del tempo, tabù intoccabili. Charles Grodin, infatti, è stato l’attore di quelle che un tempo si sarebbero chiamate le sophisticated comedy. Quelle in cui, con garbo e vis ironica, ha prestato volto e mimica irresistibile. un carnet di interpretazioni, il suo, che annovera successi di sempre come Il paradiso può attendere, il film che ha toccato le corde della commozione e dell’ilarità, pur affrontando ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se n’è andato anche lui,a 86 anni nel Connecticut, per un tumore al midollo spinale. Hollywood dice addio al protagonista di commedie garbate, pur nell’irriverenza. Quelle libere dai condizionamenti delche potevano permettersi anche di strappare qualche sorriso su temi diventati poi, nel corso del tempo, tabù intoccabili., infatti, è stato l’attore di quelle che un tempo si sarebbero chiamate le sophisticated comedy. Quelle in cui, con garbo e vis ironica, ha prestatoe mimica irresistibile. un carnet di interpretazioni, il suo, che annovera successi di sempre come Il paradiso può attendere, il film che ha toccato le cordecommozione e dell’ilarità, pur affrontando ...

Advertising

SkyTG24 : Addio a Charles Grodin, aveva recitato in La signora in rosso e in Beethoven - SecolodItalia1 : È morto Charles Grodin, il volto irriverente della commedia americana libera dal politically correct… - sentieriselvagg : L'attore ci ha lasciato ieri a 86 anni. La sua comicità nasceva spesso dalle espressioni del volto e da azioni impr… - sangermax : RT @ilmessaggeroit: Morto l'attore del film Beethoven, Charles Grodin. Aveva 86 anni - REPVT4TI0N : @Aka7evenreal si, come charles robert darwin nato nel 1809 e morto nel 1882, che era figlio di un'agiata famiglia b… -