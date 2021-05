Dito medio ad Agnelli, Conte e Inter patteggiano: duemila euro di ammenda (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con una sanzione di 2.000 euro di ammenda per Antonio Conte e per l’Inter si conclude il procedimento avviato dalla Procura Federale per quanto accaduto durante la gara di Coppa Italia Juventus – Inter del 9 febbraio 2021. Uscendo dal campo e prima di entrare negli spogliatoi, il tecnico nerazzurro aveva indirizzato verso la dirigenza della Juventus un gesto volgare ed irriguardoso. In base alla comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini, Conte era stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, mentre l’Inter risultava coinvolta per responsabilità oggettiva, per la violazione addebitata al proprio tesserato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con una sanzione di 2.000diper Antonioe per l’si conclude il procedimento avviato dalla Procura Federale per quanto accaduto durante la gara di Coppa Italia Juventus –del 9 febbraio 2021. Uscendo dal campo e prima di entrare negli spogliatoi, il tecnico nerazzurro aveva indirizzato verso la dirigenza della Juventus un gesto volgare ed irriguardoso. In base alla comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini,era stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, mentre l’risultava coinvolta per responsabilità oggettiva, per la violazione addebitata al proprio tesserato. SportFace.

