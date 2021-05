Dalton Gomez: tutto sul marito della pop star (Di mercoledì 19 maggio 2021) La celebre cantante Ariana Grande è convolata a nozze con il fidanzato Dalton Gomez. Chi è Dalton Gomez: biografia e carriera del marito di Ariana Grande su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) La celebre cantante Ariana Grande è convolata a nozze con il fidanzato. Chi è: biografia e carriera deldi Ariana Grande su Donne Magazine.

Advertising

BBCWorld : Ariana Grande marries Dalton Gomez in 'intimate' ceremony - isabutera09 : RT @updatearianabr: ARIANA GRANDE E DALTON GOMEZ ME ADOTEM! - TheBestnaija : Ariana Grande marries Dalton Gomez in 'intimate' ceremony - koolestunicorn1 : @kiwis_suck @Rachel28587871 @OsamaJovi @dojaltcat *ariana grande and dalton Gomez - RadioR101 : #R101News: cerimonia intima con soltanto 20 persone per il matrimonio di #ArianaGrande con #DaltonGomez -