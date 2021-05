Covid, G20 verso il no a sospensione brevetti vaccini (Di mercoledì 19 maggio 2021) La questione della liberalizzazione dei brevetti dei vaccini anti Covid-19 sarà al centro del Global Health Summit del G20 che si terrà a Roma venerdì. In vista dell’evento che punta a coordinare un’azione globale per contrastare la pandemia, i leader delle principali economie mondiali si mostrano, tuttavia, ancora divisi sul tema della rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale per i vaccini. La linea – secondo quanto emerge da una bozza con le conclusioni del G20 visionata dalla Reuters – sarebbe quella di bloccare la sospensione dei brevetti spinta dagli Stati Uniti optando per delle “licenze volontarie” e promuovendo, altresì, il trasferimento di tecnologie e conoscenze, e il patent pooling. Frutto di un compromesso tra le diverse posizioni e ancora soggetta a modifiche, la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) La questione della liberalizzazione deideianti-19 sarà al centro del Global Health Summit del G20 che si terrà a Roma venerdì. In vista dell’evento che punta a coordinare un’azione globale per contrastare la pandemia, i leader delle principali economie mondiali si mostrano, tuttavia, ancora divisi sul tema della rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale per i. La linea – secondo quanto emerge da una bozza con le conclusioni del G20 visionata dalla Reuters – sarebbe quella di bloccare ladeispinta dagli Stati Uniti optando per delle “licenze volontarie” e promuovendo, altresì, il trasferimento di tecnologie e conoscenze, e il patent pooling. Frutto di un compromesso tra le diverse posizioni e ancora soggetta a modifiche, la ...

