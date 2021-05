Comune Roma: iniziati lavori riqualificazione via dei Cerchi e perimetro Circo Massimo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – È iniziato il cantiere per la riqualificazione di via dei Cerchi, via dell’Ara Massima di Ercole e della viabilità perimetrale del Circo Massimo. Il progetto, coordinato dal Dipartimento lavori Pubblici, prevede la manutenzione della pavimentazione in sanpietrini in via dei Cerchi, l’eliminazione delle aree di parcheggio in prossimità delle attività commerciali e la realizzazione della pista ciclabile lato Circo Massimo che è la prosecuzione del tracciato di viale Aventino. Previsto il ripristino del selciato in via dell’Ara Massima di Ercole al posto della pavimentazione in asfalto e il rifacimento dei marciapiedi. Un lavoro previsto nel Piano Sanpietrini, iniziato già con gli interventi di Piazza Venezia e via IV Novembre. Nei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021)– È iniziato il cantiere per ladi via dei, via dell’Ara Massima di Ercole e della viabilità perimetrale del. Il progetto, coordinato dal DipartimentoPubblici, prevede la manutenzione della pavimentazione in sanpietrini in via dei, l’eliminazione delle aree di parcheggio in prossimità delle attività commerciali e la realizzazione della pista ciclabile latoche è la prosecuzione del tracciato di viale Aventino. Previsto il ripristino del selciato in via dell’Ara Massima di Ercole al posto della pavimentazione in asfalto e il rifacimento dei marciapiedi. Un lavoro previsto nel Piano Sanpietrini, iniziato già con gli interventi di Piazza Venezia e via IV Novembre. Nei ...

virginiaraggi : #LaSindacaInforma numero 194 la trovi qui: - CalabriaTw : Cassia bis/Le Rughe, alle porte di #Roma #Municipio15. Cittadini costretti a sfuggire a famiglie di cinghiali nei p… - IdaPutrino : RT @tempoweb: Ennesimo pasticcio #Raggi Stop alle auto #diesel ma poi compra i #bus a gasolio @fmagliaro #roma #virginiaraggi #inquinamento… - roby_italy_51 : RT @cocchi2a: Comunque parla di cinghiali che non erano a Roma ma in un altro comune - painITass : @CarloCalenda Potrebbe fornire la fonte di questi dati? Non li sto mettendo in dubbio, solo per capire e magari co… -